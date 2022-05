Roma, Mourinho punge la Lazio: “vinto con un gol in fuorigioco”, il Codacons chiede la ripetizione contro lo Spezia

SportFair

La Roma non è andata oltre il pareggio contro il Bologna, la sfida della 35esima giornata si è conclusa sul risultato di 0-0. La partita dei giallorossi è stata nettamente condizionata dai tanti impegni ravvicinati, la squadra di Mourinho è in corsa anche in Conference League e giovedì dovrà scendere in campo nel ritorno della semifinale contro il Leicester. E’ rimasto l’obiettivo principale della stagione, in più dovrà lottare per mantenere il quinto posto in Serie A su Lazio e Fiorentina.

Il tecnico Mourinho ha lanciato una frecciata nei confronti della Lazio, nel mirino è finito il gol del 3-4 di Acerbi considerato dall’allenatore in fuorigioco. “La storia è sempre la stessa: io alleno da 22 anni e non cambio e l’altra cosa che non è cambiata è che 22 anni fa potevi vincere con un gol in fuorigioco, dopo 22 anni puoi ancora vincere con un gol in fuorigioco perché sabato questo è successo. Dire che oggi esiste prostituzione intellettuale per la stampa italiana, è sbagliato. Poi se voi volete nascondere che ieri una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco nel 2022 allora dovete farmi nuovamente questa domanda”.

Il Codacons chiede la ripetizione di Spezia-Lazio: “una situazione anomale ma serissima, un errore clamoroso e catastrofico perché la Lazio potrebbe beneficiare di un ingiusto vantaggio sulle squadre in competizione e lo Spezia di un ingiusto svantaggio nella lotta per la salvezza – denuncia il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli – con danno per tutti i tifosi, scommettitori e per la regolarità del campionato. Non si tratta di interpretazioni arbitrali ma di un vero e proprio errore tecnico perché Acerbi, difensore laziale, al momento del gol è sì in linea con l’ultimo difensore dello Spezia ma la linea del fuorigioco è sbagliata, trovandosi il portiere dello Spezia più avanti dell’ultimo difensore”.

Il presunto errore in Spezia-Lazio non potrà portare alla ripetizione della partita, come richiesto anche da qualche tifoso giallorosso. Si tratta infatti di una decisione del Var e il protocollo ammette questa situazione.