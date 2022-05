Roma-Leicester, la carica dei 70.000: atmosfera da brividi all’Olimpico | FOTO e VIDEO

SportFair

E’ appena iniziata la partita Roma-Leicester, gara di ritorno della semifinale di Conference League. La sfida di andata si è conclusa sul risultato di 1-1, la squadra di Mourinho dovrà vincere in casa per staccare il pass per la finale.

E’ l’obiettivo più importante della stagione giallorossa, l’intenzione della Roma è chiudere la stagione alzando un trofeo. Atmosfera fantastica allo stadio, all’Olimpico presenti 70.000 spettatori. La coreografia è bellissima, l’inno da brividi. “In Britannia cuncti nomen Romanorum horrebant”. “In Britannia tutti temevano il nome dei romani”, si legge nello striscione. All’Olimpico anche Claudio Ranieri, l’allenatore a bocca aperta per lo spettacolo giallorosso. Dopo 11 minuti il gol di Abraham di testa.