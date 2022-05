Roma-Feyenoord, quanto guadagna chi vince la Conference League? Il montepremi è interessante

SportFair

Roma e Feyenoord si preparano a scendere in campo per la finale di Conference League, a Tirana si gioca l’ultimo atto della competizione. I giallorossi tornano a giocare una finale europea 31 anni dopo e l’occasione di alzare il trofeo è ghiotta. Gli olandesi sono stati protagonisti di un rendimento sorprendente e la Roma non dovrà sottovalutare l’avversario. La stagione di Mourinho è stata positiva, il portoghese è riuscito a riportare grande entusiasmo.

La Roma ha già incassato 2,94 milioni di euro come bonus per la partecipazione alla fase a gironi, a questa cifra si sommano 1,42 milioni di euro stabiliti sulla base della classifica decennale UEFA e ulteriori 4,36 milioni di euro dal marker pool.

I giallorossi hanno inoltre incassato 2,42 milioni di euro per i risultati ottenuti nella fase a gironi con un bonus di 650mila euro per il primo posto nella fase a gironi e uno da 600mila euro per il passaggio diretto agli ottavi di finale della Conference League. Poi 1 milione per la conquista dei quarti e ulteriori due milioni per la semifinale. Con l’approdo in finale i giallorossi incassano altri 3 milioni per un totale di 18,39 milioni di euro.

E’ prevista una cifra anche per la vittoria finale, circa due milioni di euro. In caso di successo nella finale di Tirana la Roma porterebbe a casa oltre 20 milioni di euro.