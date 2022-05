Roma-Feyenoord in finale di Conference League, Rangers-Francoforte in Europa: date e orari

SportFair

Si sono concluse le semifinali di Conference e Europa League. La Roma torna a giocare una finale europea a distanza di 31 anni, la squadra di Mourinho ha superato il Leicester con il risultato di 1-0, dopo l’1-1 dell’andata. L’Olimpico è stato commovente, il gol decisivo è stato realizzato da Abraham dopo pochi minuti. Gli inglesi non sono stati in grado di reagire. La Roma dovrà vedersela, nella finale di Tirana, contro il Feyenoord. Impresa degli olandesi che hanno imposto lo 0-0 al Marsiglia, il 3-2 dell’andata è decisivo per volare in finale. Grandi sorprese anche in Europa League. Eliminazione del Lipsia, i Rangers hanno vinto con il punteggio di 3-1. Il Francoforte vince contro il West Ham anche al ritorno.

LA FINALE DI EUROPA LEAGUE

RANGERS-FRANCOFORTE 18/05 ore 21 Siviglia

LA FINALE DI CONFERENCE LEAGUE