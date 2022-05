Roma-Bologna, proteste dei giallorossi per un tocco di Medel: dubbi sul rigore non fischiato | VIDEO

SportFair

Il posticipo serale della 35esima giornata del campionato di Serie A mette di fronte Roma e Bologna, si tratta di una sfida molto importante per i giallorossi che sono in corsa per la qualificazione in Europa. Il primo tempo si è concluso a reti inviolate, ma non sono mancate le occasioni e le proteste.

La squadra di Mourinho prova a fare la partita, gli ospiti giocano con coraggio. Nel primo tempo un episodio dubbio, proteste per un tocco di Medel considerato dai giallorossi di mano. La visuale non è chiara, da un’immagine laterale il calciatore del Bologna sembra colpire prima con il petto, ma i dubbi sono comunque tanti.