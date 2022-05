Roma, il gesto di Abraham contro la Fiorentina: bacia la mano a Mourinho dopo la sostituzione | VIDEO

SportFair

La Roma è stata sconfitta nella 36esima giornata del campionato di Serie A, la prestazione della squadra di Mourinho non è stata all’altezza. La gara si è conclusa sul risultato di 2-0 con il contestato calcio di rigore trasformato da Nico Gonzalez e il raddoppio di Bonaventura. I giallorossi non hanno avuto la forza di reagire e sono sembrati scarichi dal punto di vista fisico e mentale. La Roma è reduce da tanti impegni ravvicinati, è riuscita a conquistare la finale di Conference League e si giocherà il trofeo contro il Feyenoord.

Nella sfida contro i viola non è riuscito a mettersi in mostra Abraham, l’attaccante è stato protagonista di una stagione molto positiva e dovrà trascinare i giallorossi nelle ultime partite. Un gesto dell’attaccante inglese è diventato virale e ha fatto impazzire i tifosi giallorossi. Al 90′ è uscito dal campo per lasciare spazio a Shomurodov. Il calciatore si è diretto verso la panchina, dove lo aspettava Mourinho. I due si sono scambiati qualche parola (probabilmente dolce), Abraham ha poi baciato la mano del suo allenatore.