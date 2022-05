Roland Garros, Martina Trevisan non sbaglia: successo senza problemi contro Magda Linette

SportFair

Grande prestazione di Martina Trevisan al Roland Garros, la tennista italiana è riuscita a staccare il pass per i sedicesimi di finale. La partita contro Magda Linette non è stata mai in discussione e si è conclusa sul netto risultato di 0-2. L’azzurra ha messo in mostra una grande qualità ed è riuscita subito a portarsi sul 2-5 al primo set, poi la chiusura sul 3-6.

Nel secondo set la musica non cambia, la polacca non riesce a rientrare in partita praticamente mai. Il dominio della numero 59 è ancora più netto e chiude senza problemi 2-6. Nel prossimo turno Martina Trevisan dovrà vedersela contro la vincente tra Saville e Kvitova.