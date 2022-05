Roland Garros, Begu lancia la racchetta e colpisce un bambino | FOTO e VIDEO

SportFair

Il Roland Garros è entrato nella fase importante, il torneo di tennis continua a regalare spettacolo. In campo femminile si è registrata la vittoria di Irina Begu che ha avuto la meglio di Ekaterina Alexandrova con il risultato di 1-2. La partita ha fatto molto discutere, però, per un altro episodio.

In un momento di nervosismo Irina Begu ha scagliato la racchetta verso le tribune colpendo, involontariamente, uno spettatore come confermano le immagini di Eurosport. Il bambino si è messo a piangere mentre la rumena ha ricevuto un warning dal giudice. A fine partita la tennista si è avvicinata al bimbo per assicurarsi delle condizioni e chiedere scusa.

Irina-Camelia Begu just bounced her racket into the crowd, supervisor has been called. pic.twitter.com/EiIBNDAH2I — Damian Kust (@damiankust) May 26, 2022