Un calciatore… Rode: il tedesco ha giocato la finale di Europa League con un taglio in testa | FOTO

La finale di Europa League Eintracht Francoforte-Rangers non è stata una partita bellissima, si sono affrontate due squadre costruite principalmente sulla forza fisica e, inevitabilmente, la qualità non è stata di alto livello. In difesa e a centrocampo sono andati in scena scontri veramente durissimi, sul viso del calciatore Sebastian Rode sono rimasti i segni della battaglia. Il centrocampista tedesco ha rischiato di lasciare subito il campo per una ferita impressionante alla testa causata da un intervento scomposto di John Lundstram.

Il calciatore del Francoforte è crollato a terra in un mare di sangue, colpito dai tacchetti dell’avversario. La partita è stata sospesa per permettere l’intervento dello staff medico, il capitano della squadra tedesca è rimasto a terra per qualche minuto. Il calciatore è stato medicato per completare la partita e sono serviti sette punti di sutura. Rode ha pubblicato nella notte una foto in cui mostra la ferita, il taglio è impressionante.