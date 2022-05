Il ritorno di Mihajlovic in panchina: “l’ho fatto per i miei ragazzi, non era facile”

SportFair

Uscito la settimana scorsa dall’ospedale Sant’Orsola dopo più di un mese di cure preventive per il ritorno della leucemia, Sinisa Mihajlovic è tornato in panchina oggi per la sfida contro il Venezia.

Nel pre-partita non è mancato un commento: il tecnico rossoblu ha rilasciato ancora una volta parole davvero speciali. “Obiettivo era tornare alla normalità, per questo ho fatto di tutto per esserci oggi coi miei ragazzi. L’ho fatto per loro, non era facile. Ora sono nel mio habitat naturale. I miei giocatori nei giorni del mio ricovero mi hanno reso orgoglioso, facendomi sentire meno pensanti le cure che dovevo fare. Ora gli ho chiesto di regalarmi anche questa vittoria“, queste le parole di Mihajlovic prima del fischio d’inizio.