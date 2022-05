Il Roland Garros di Sinner termina agli ottavi di finale: l’azzurro si ritira

SportFair

Roland Garros amaro per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino è costretto ad un nuovo ritiro. Sinner, dopo aver disputato due set nel match di questo pomeriggio, valido per gli ottavi di finale dello Slam francese, in corso sui campi in terra rossa di Parigi, è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Sinner si era aggiudicato senza troppi problemi il primo set della sfida contro Rublev, cedendo poi invece al secondo. Al terzo set, dopo aver perso due game, il tennista azzurro è stato costretto ad alzare bandiera bianca per il troppo dolore al ginocchio. L’antidolorifico ricevuto al medical timeout non è bastato a Sinner per proseguire il match.

E’ Rublev, dunque, a volare ai quarti di finale. Per l’Italia resta in corso solo Martina Trevisan, che tornerà in campo domani per i quarti i finale del torneo.