Almeida positivo al Covid, si ritira dal Giro d’Italia: come cambia la classifica generale

Pessime notizie per Joao Almeida, uno dei protagonista dell’edizione 2022 del Giro d’Italia: ad un’ora e mezza dalla partenza della tappa di oggi, la 18ª, l’UAE Team Emirates ha annunciato il ritiro del portoghese, risultato positivo al Covid. Almeida si è sottoposto a tampone ieri ed è adesso isolato in hotel.

“Almeida si è svegliato ieri sera con un persistente dolore alla gola e il test è risultato positivo. Rispettiamo rigide norme di prevenzione e, inoltre a sanificare gli ambienti che la squadra utilizza tutti i giorni (auto, bus, camere d’albergo, ecc.), teniamo gli atleti in stanze singole per limitare i contatti ravvicinati, tuttavia, queste precauzioni chiaramente non forniscono riparo al 100% , come abbiamo visto“, ha affermato il medico della squadra Michele De Grandi nel comunicato diramato dal team.

“Ovviamente siamo profondamente sconvolti perché Joao e la squadra stavano avendo un ottima gara. I nostri obiettivi erano il podio al Giro e la maglia bianca come miglior giovane e stavamo lottando per vincerli. È una brutta notizia, ma questa è la realtà che viviamo ogni giorno da due anni. Dobbiamo accettarla e guarda avanti, ora la cosa più importante è che João si riprenda il prima possibile“, ha aggiunto il boss dell’UAE Mauro Gianetti.

Col ritiro di Almeida, dunque, Nibali guadagna una posizione e sale al quarto posto.

La nuova classifica generale dopo il ritiro di Almeida

1 – CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 14″ 73:19:40

2 – HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 21″ 0:03

3 – LANDA Mikel Bahrain – Victorious 1:05

4 – NIBALI Vincenzo Astana Qazaqstan Team 5:48

5 – BILBAO Pello Bahrain – Victorious 4″ 6:19

6 – HIRT Jan Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 11″ 7:12

7 – BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 7:13

8 – LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 6″ 12:27

9 – POZZOVIVO Domenico Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 12:30

10 – CARTHY Hugh EF Education-EasyPost 17:03