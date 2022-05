Bastianini torna al vertice, sue le FP2 del Gp di Francia: Marquez ancora fuori dalla top 10

SportFair

Si è conclusa la prima giornata di lavoro in pista a Le Mans: i piloti della MotoGP sono tornati in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp di Francia, l’ultima di oggi. A fine sessione il più veloce è stato Enea Bastianini, col tempo di 1.31.148, seguito da un buon Aleix Espargaro e da Alex Rins. Quinto invece nel pomeriggio Pecco Bagnaia, che si lascia alle spalle il padrone di casa Quartararp. Chiudono la top 10 due ducatisti, Martin e Miller, rispettivamente nono e decimo. Ancora fuori dai migliori 10 Marc Marquez, 14°.