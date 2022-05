Leclerc brilla in Spagna! Sue anche le FP2: sorridono le Mercedes

SportFair

Charles Leclerc si conferma il più veloce al Montmelò. Il pilota monegasco della Ferrari ha chiuso davanti a tutti anche le Fp2 del Gp di Spagna, col tempo di 1.19.670. Lecler si lascia alle spalle le Mercedes di Russell e Hamilton, seguite dall’altra Ferrari, quella di Sainz.

Quinto tempo invece per il campione del mondo in carica Max Verstappen, seguito da Alonso e Perez. 8° Vettel, arrivato in Spagna con un ginocchio fasciato a causa di una bruciatura, seguito da Ocon e Michael Schumacher.

Sessione complicata per le McLaren, con Ricciardo 15° e Norris solo 20°, costretto a terminare in anticipo il suo lavoro in pista.