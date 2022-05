Pol Espargaro lancia segnali a Honda: è lui il più veloce nelle FP1 del Gp di Francia

SportFair

E’ iniziato un nuovo weekend di gara di MotoGP. I piloti sono scesi in pista a Le Mans per la prima sessione di prove libere del Gp di Francia. Ottima prestazione di Pol Espargaro, che dopo le recenti voci di un suo addio alla Honda, ha tirato fuori grinta e carattere per dimostrare il suo talento.

Lo spagnolo si è piazzato davanti a tutti, col tempo di 1.31.771, lasciandosi alle spalle Alex Rins e Pecco Bagnaia. Quarto tempo per il padrone di casa Quartararo, seguito da Aleix Espargaro e Joan Mir. Fuori dalla top 10 Bastianini e Marc Marquez, rispettivamente 12° e 13°.