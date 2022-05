Bagnaia super nonostante la caduta: staccato il pass per la Q2, è il più veloce delle Fp3 del Mugello! Disastro Marquez

SportFair

Terza sessione di prove libere entusiasmante questa mattina al Mugello. I piloti della Moto Gp sono scesi in pista per le FP3 del Gp d’Italia, a caccia di un pass per la Q2 di oggi pomeriggio. Sessione di alti e bassi per Pecco Bagnaia, che dopo una caduta ad inizio sessione è tornato in pista aggressivo e motivato a far bene davanti al suo pubblico, terminando così le libere davanti a tutti.

Il ducatista è al primo posto nella classifica della sessione combinata, davanti ad Aleix Espargaro e Luca Marini. Quarto tempo invece per Joan Zarco, seguito da un ottimo Bezzecchi. Sesto invece Enea Bastianini, vincitore del Gp di Francia, che sul finale stava tentando un balzo in avanti, ma è stato poi protagonista di una caduta che ha rovinato i suoi piani. Chiude la top 10 Fabio Quartararo. Ancora una sessione complicata per Marc Marquez, solo 21°.