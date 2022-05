Arriva la pioggia a Monte-Carlo: rinviata la partenza del Gp di Monaco

SportFair

Così come accaduto ieri sera a Parigi, dove il ritardo dei tifosi del Liverpool ha costretto a posticipare il fischio d’inizio della finalissima di Champions League, poi vinta dal Real Madrid, anche a Monte-Carlo slitta la partenza del Gp di Monaco di F1.

Questa volta, però, i tifosi non c’entrano niente: nel Principato è arrivata la pioggia, che ha scombinato i piano delle squadre e degli organizzatori. Una pioggia apparentemente aggressiva, durata però pochissimo. Per questo motivo la Direzione ha deciso di rinviare la partenza della gara: in un primo momenti era stato comunicato che il via del Gp di Monaco sarà alle 15.09, comunicazione che è stata modificata poi con una nuova decisione. Si parte alle 15.16 dietro alla Safety Car.