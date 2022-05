PSG-Troyes, scene esilaranti in campo! La richiesta del portiere Moulin a Neymar: “dimmi dove tirerai, diventerò un eroe”

SportFair

E’ andata in scena domenica la sfida tra PSG e Troyes di Ligue 1. I campioni di Francia hanno pareggiato 2-2 in una gara tornata sotto i riflettori per una rivelazione davvero divertente.

Neymar e Jessy Moulin, portiere della squadra avversaria sono stati immortalati in una conversazione, che ha fatto tanto ridere il calciatore brasiliano, poco prima di un calcio di rigore.

Nelle ultime ore è stata rivelata la conversazione tra i due: Moulin avrebbe chiesto a Neymar di svelargli dovre avrebbe piazzato il suo calcio di rigore. “Ney, se lo paro divento una star. Per favore, dimmi almeno da che parte tirerai. Mia madre, mio ​​padre, i miei fratelli e mia moglie stanno guardando e mi piacerebbe renderli orgogliosi di me“, ha affermato il portiere del Troyes.

Neymar, divertito, si è messo a ridere e, poi, ha mandato in rete il pallone.