Il retroscena su Chong, l’incubo della rapina mentre era a letto con la fidanzata: “vi facciamo a pezzi”

Tahith Chong è un calciatore olandese originario di Curaçao, gioca al Birmingham City, in prestito dal Manchester United. E’ ancora un giocatore giovane, classe 1999 e con ampi margini di miglioramento, è alla ricerca della stagione della definitiva consacrazione. Gli ultimi mesi non sono stati di certo facili, anche a causa di un episodio fuori dal campo: una terribile rapina.

Tre uomini in passamontagna avevano fatto irruzione in casa alle 3 del mattino, mentre il calciatore dormiva in compagnia della fidanzata e minacciato la coppia con un coltello.

A distanza di tempo dall’aggressione, arriva al testimonianza della fidanzata Rianna Taylor al Sun. “Ho iniziato a tremare in modo incontrollabile e ho pensato che fosse un incubo. Dopo pochi minuti ho capito che era reale. Uno degli uomini ci ha minacciato con un coltello da cucina molto grande e un altro ha afferrato Tahith per una caviglia e lo ha trascinato fuori dal letto. Un altro teneva in mano una mazza da baseball che ci agitava in faccia. Gridava: ‘Dove sono gli orologi?’. Chiamavano Tahith con il suo soprannome ‘Chongy’ e volevano sapere dove fossero i suoi orologi. Lui ha risposto che non teneva gli orologi a casa”.

Poi i dettagli: “quei tre uomini erano terrificanti e ce n’era uno in particolare alto quasi due metri che era minaccioso e sembrava il capo della banda. Ci minacciavano continuamente, dicendo che se avessero trovato gli orologi e avessimo mentito ci avrebbero fatto a pezzi. Ci hanno tolto i telefoni, poi hanno preso il mio Rolex di seconda mano, che valeva 3000 sterline (3500 euro, ndr), e la mia borsa Louis Vuitton. Da allora non dormo bene e non riesco a farlo con la luce spenta. Mi è stato diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico”.