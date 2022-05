I tifosi del Real Madrid in estasi per Ancelotti: un tifoso si tatua Carletto col sigaro | FOTO

SportFair

Carlo Ancelotti è sempre più un idolo dei tifosi del Real Madrid. L’allenatore italiano è tornato in Spagna con grande entusiasmo e si è confermato ancora una volta uno dei migliori in circolazione. I Blancos hanno già festeggiato la vittoria della Liga spagnola, il rendimento è stato di altissimo livello. In Champions League la squadra è stata protagonista di una serie di imprese: dal Psg al Manchester City. La compagine di Carlo Ancelotti ha eliminato le favorite alla vittoria e in finale dovrà vedersela contro il Liverpool.

I tifosi sono ai piedi di Ancelotti. Il tecnico sta ricevendo complimenti ed è stato esaltato dagli addetti ai lavori. Dopo la vittoria della Liga, Carletto si è scatenato. In particolar modo è diventata virale una foto che ritrae l’allenatore fumare un sigaro in compagnia dei calciatori. Un tifoso ha deciso di tatuarsi l’immagine con una frase che conferma la mentalità dei Blancos: “novanta minuti al Bernabeu sono molto lunghi”. L’entusiasmo dei supporter del Real Madrid è alle stelle.