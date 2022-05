Real Madrid-Manchester City: l’abbraccio di Carlo Ancelotti col figlio è commovente, Davide in lacrime dopo la rimonta | VIDEO

SportFair

Ieri sera Real Madrid e Manchester City hanno regalato ancora una volta spettacolo puro in campo, al Bernabeu, per il match di ritorno di semifinali di Champions League.

La squadra spagnola è riuscita in una incredibile ed epica rimonta, staccando il pass per la finalissima del 28 maggio contro il Liverpool e a fine match non sono mancati i momenti commoventi.

Quello che ha fatto scendere qualche lacrimuccia anche ai più duri è stato l’abbraccio tra Ancelotti Senior e Ancelotti Junior. A fine partita, una volta certo del passaggio in finale, l’allenatore italiano ha abbracciato il figlio Davide, suo assistente, regalando così al mondo intero una scena davvero speciale. Davide non è riuscito a trattenere le lacrime, così come tanti di noi…