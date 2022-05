Rajon Rondo nei guai: ha minacciato l’ex compagna Ashley Bachelor con una pistola davanti ai figli

SportFair

Momenti di tensione in casa Rondo: l’ex guardia dei Celtics, Rajon, attuale giocatore dei Cavaliers in NBA, secondo quanto riportato da TMZ, avrebbe puntato una pistola contro la sua ex compagna, Ashley Bachelor, minacciandola di ucciderla davanti ai loro due figli.

Sembra che l’ex compagna del cestista abbia ricevuto protezione di emergenza per se stessa e i figli da un giudice locale, mentre Rajon Rondo non è stato ancora incolpato o arrestato.

La donna, Ashley Bachelor, sostiene che il 36enne stava giocando ai videogiochi con suo figlio, quando ha chiesto al loro ragazzo di separare il bucato. Secondo quanto riferito, sembra che il due volte campione NBA si sia poi arrabbiato e abbia strappato la consolle di gioco dal muro prima di distruggere altri oggetti, tra cui una tazza da tè e bidoni della spazzatura di fronte al figlio.

Bachelor, vedendo lo shock nei volti dei suoi figli, avrebbe cercato di calmare Rondo che però ha urlato “sei morto!”, lasciando la casa e tornando dopo 15 minuti con una pistola.

Il cestista avrebbe detto all’ex compagna di “andare a prendere il mio fottuto figlio” che è stato poi strattonato e ha ricevuto contro le urla del padre. Rondo avrebbe chiesto alla figlia di lasciare la stanza per poi continuare ad inveire contro il figlio.

Bachelor ha presentato istanza cautelare il 13 maggio e ha detto al giudice che ci sono state più situazioni come questa con Rondo.

“Sono estremamente timoroso per la mia sicurezza e per quella dei miei figli. Rajon ha una storia di comportamento instabile, irregolare ed esplosivo. È verbalmente, emotivamente e finanziariamente abusivo. Colpisce fisicamente nostro figlio e lo chiama con nomi come “p-y” e lo accusa di comportarsi come una “cagna”. Rajon aggredisce verbalmente nostra figlia. La chiama con nomi come ‘thot, b—h e d–khead.’ Rajon ha minacciato la mia vita in diverse occasioni, dicendo che in momenti diversi mi sparerà o sparerà alla mia macchina“, ha raccontato Bachelor.