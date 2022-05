Il racconto da brividi dei tifosi del Milan, la trasferta a Verona da incubo: “i bambini piangevano vedendo scene terribili”

Momenti di terrore per alcuni tifosi del Milan, che hanno raccontato una serie di violenze subite domenica scorsa al Bentegodi da parte di alcuni tifosi veronesi.

Alcuni tifosi rossoneri hanno denunciato al settimanale Panorama violenze tremende: i “guerrieri di Verona” avevano annunciato che qualsiasi tifoso rossonero, “senza distinzioni di sesso, età, razza e religione“, si fosse presentato nei settori centrali, avrebbe ricevuto insulti e così è stato, anzi peggio di così.

“Si sono avvicinati altri due e uno dei due mi ha colpito con un forte pugno in faccia. Mi ha preso il labbro aprendomelo internamente. Per fortuna non sono serviti punti di sutura, ma ho una bella botta e ne avrò per un paio di settimane“, ha raccontato Alessandro, andato allo stadio con due amici.

“E’ entrato un gruppo di una quindicina di persone e ha cominciato a minacciare e a insultare. Non si sono fermati nemmeno davanti ai bambini, anzi; uno di loro ha gettato contro un bambino un bicchiere di plastica pieno di birra. C’erano persone con in mano le cinghie che aspettavano il nostro passaggio (…). Davanti alla polizia, che era presente“, ha aggiunto.