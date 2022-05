Bestia show a Le Mans: suo il Gp di Francia! Brutto errore di Bagnaia

SportFair

Il GP di Francia di MotoGP non ha tradito le aspettative! I piloti hanno regalato spettacolo in pista e non sono mancati i colpi di scena. Domenica amara per i piloti Suzuki, entrambi caduti durante la gara, ma risaliti in sella alle loro moto per poterla portare a termine.

Dopo una prima metà di gara impeccabile, disputata sempre in testa, un errore è costato carissimo a Pecco Bagnaia: partito dalla pole position, il ducatista stava disputando una gara fantastica quando, dopo essere stato sorpassato da Enea Bastianini, ha commesso un errore pesantissimo, cadendo a 6 giri dal termine del GP di Francia, dicendo così addio ad ogni speranza di vittoria, di podio e a punti preziosissimi.

Sorride invece Fabio Quartararo: il campione del mondo in carica, che ha disputato un weekend difficile in casa, è riuscito a metterci una pezza, chiudendo ai piedi del podio, senza troppe minacce alle sue spalle in classifica piloti grazie anche alla caduta di Bagnaia.

La festa a Le Mans, però, è tutta per un eccezionale Enea Bastiani! La “Bestia” ha riportato il team Gresini sul gradino più alto del podio, prendendosi così la terza vittoria di questa splendida stagione, lasciandosi alle spalle Jack Miller e Aleix Espargaro.

L’Inno di Mameli risuona quindi in Francia, con un po’ di Italia in tutte e 3 i gradini del podio!

Le dichiarazioni dei top-3

Bastianini: “sono davvero contento per questa gara, è stata inattesa, è stato un weekend complicato per me, con delle cadute, insolite per me. Qui è stato difficile ma in gara ho visto che il passo era molto buono e quando ho visto pecco molto vicinmo ho capito che dovevo stare dietro, ho cercato di superarlo alla seconda curva per farlo innervosire, alla fine lui è andato lungo e ho vinto la gara. E’ incredibile questo lavoro, grazie al mio team che ha lavorato sodo per darmi la moto migliore“.

Miller: “sono contento di essere tornato sul podio dopo essere stato in battaglia nelle ultime due gare. Davanti abbiamo fatto una gran gara, PEcco mi ha superato subito, aveva una velocità migliore della mia, io avevo buon grip ma non riuscivo a spingere al punto giusto. Pecco è riuscito a staccarmi, ho visto che ha avuto un paio di esitazioni, ho visto Bastianini che si stava avvicinando ma non avevo nulla per rispondere, poi loro hanno lottato e ho recuperato un poco, ma lui guidava su un altro livello oggi, bisogna riconoscerlo. E’ fantastico davanti a questo incredibile pubblico francese, li ho dovuti ringraziare e farli divertire in qualche modo“.

Espargaro: “gara difficilissima, sono stanchissimo. L’anteriore si chiudeva ovunque, ho avuto il rischio di fare un paio di highside. Oggi era difficile, Quartararo era molto veloce e ci sonos tate molte cadute davanti. Quando mi sono avvicinato a Jack mi sono detto ‘lasciamo perdere’. Sapevo che non bisognava commettere errori, l’ho fatto e siamo contenti così“.