Altro che addio, Quartararo e Yamaha in trattativa per il rinnovo

Fabio Quartararo sembra tornato ad essere competitivo. Dopo la vittoria di Portimao il francese, campione del mondo in carica, è riuscito ad essere ieri tra i migliori in gara, chiudendo al secondo posto a Jerez, alle spalle solo di Bagnaia.

Nonostante i risultati siano migliorati negli ultimi tempo, Quartararo sta comunque continuando a guardarsi attorno, ma nel paddock si parla addirittura di un accordo già trovato tra il francese e Yamaha per un rinnovo per due stagioni.

“Siamo in stretto contatto con Fabio e il suo rappresentante, per discutere dei piani futuri. Abbiamo spiegato i nostri piani di sviluppo futuri per migliorare la competitività della nostra moto, mantenendo i tanti aspetti positivi che ha, migliorando nel contempo la massima velocità. Le conversazioni stanno andando bene e siamo ottimisti, speriamo che Fabio decida di rimanere con la Yamaha nel 2023 e nel 2024“, ha dichiarato Lin Jarvis, capo del team ufficiale Yamaha, il Monster Energy Yamaha MotoGP. “I contatti proseguiranno nelle prossime settimane e speriamo di raggiungere un accordo entro la fine di giugno“, ha aggiunto.

La Yamaha sa bene che perdere Quartararo sarebbe un gravissimo errore, considerando che al momento è l’unico pilota del team che riesce ad essere competitivo.