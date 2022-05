Quanto ha guadagnato Martina Trevisan con la semifinale al Roland Garros? Il montepremi

SportFair

Martina Trevisan ha realizzato una vera e propria impresa, la tennista italiana ha raggiunto la semifinale del Roland Garros. La partita contro Leylah Annie Fernandez ha visto la superiorità dell’azzurra, nonostante la reazione della canadese nel secondo set. La gara si è conclusa sul risultato di 2-1 e Martina Trevisan ha raggiunto un risultato storico: disputerà, per la prima volta, una semifinale del Roland Garros. Nove anni dopo Sara Errani, l’Italia avrà una semifinalista nel torneo.

Quanto ha guadagnato Martina Trevisan? Il montepremi per la qualificazione in semifinale è veramente interessante: 600 mila euro. E’ in arrivo una cifra ancora più importante, la finalista perdente si consolerà con 1,1 milioni di euro mentre il montepremi per la vincente è di 2,2 milioni di euro.