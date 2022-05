Eintracht Francoforte-Glasgow Rangers, quanto guadagna chi vince l’Europa League? Il ricco montepremi dell’UEFA

SportFair

E’ tutto pronto a Siviglia per la finalissima di Europa League tra Eintracht Francoforte e Glasgow Rangers. Le due squadre si affronteranno questa sera alle 21.00 e, comunque vada, entrambe intascheranno un ricco bottino.

L’UEFA, infatti, mette a disposizione un interessante montepremi per l’Europa League: per ogni vittoria nella competizione vengono assegnati 630.000 euro, mentre per ogni pareggio 210.000.

Le squadre che accedono alle semifinali intascano 2,5 milioni, ma è, ovviamente, per le finaliste, il premio più importante: la squadra vincitrice riceverà ben 8,6 milioni di euro, mentre la seconda classifica 4,6 milioni.

Inoltre, chi si aggiudica la vittoria avrà il pass per la Champions League: nel caso di quest’anno, un premio preziosissimo per entrambe le squadre finaliste. L’Eintracht, infatti, non gioca nella massima competizione europea per club dal 1959-60, mentre i Rangers dal 2010-11.