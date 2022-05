Quando e dove si gioca la finale di Champions League? Orario e sede di Liverpool-Real Madrid

SportFair

Il Real Madrid è stato autore ieri sera di un’impresa epica, ribaltando il risultato della sfida contro il Manchester City e staccando il pass per la finalissima di Champions League.

Salah, che aveva dichiarato pubblicamente di volere proprio la squadra spagnola in finale, sarà adesso contento e guarda già alla grande sfida: “abbiamo un conto da saldare”, ha scritto dopo il trionfo del Real, riferendosi alla sconfitta in finale di Champions del 2017-18, quando vinse proprio la squadra di Madrid ed il giocatore egiziano fu costretto ad abbandonare il campo da gioco per un infortunio.

Tutti gli appassionati di calcio non vedono l’ora che arrivi il grande giorno, per un’altra serata di spettacolo e magia.

Quando si gioca la finale di Champions League

Bisognerà avere ancora un po’ di pazienza, ma la finalissima di Champions League è vicina. La sfida tra Liverpool e Real Madrid si giocherà il 28 maggio 2022 allo Stade de France di Saint-Denis alle 21.00.