Il rimprovero al giornalista e la confessione, Zverev si mette a nudo: “problemi di salute mentale e depressione”

Zverev ha dovuto faticare, ieri, nel match contro Baez, per superare il secondo turno del Roland Garros. Il tennista tedesco è riuscito a trionfare solo al quinto set, dopo una fantastica rimonta sul rivale argentino, staccando così il pass per il turno successivo dello Slam francese.

In conferenza stampa Zverev si è lasciato ad alcune confessioni sulla sua salute mentale: “social? Devi imparare a non guardarli. Ma per me, la mia salute mentale non dipende dai social media, la mia salute mentale dipende da altri problemi che ho, a essere sincero. E non ne parlo mai. Penso che alcuni giocatori ne parlino più spesso e più apertamente. A me non piace farlo. Ma quest’anno ho avuto molti problemi. Ma non a causa dei social media. Ero in grande crisi a causa di altre cose. Non ero felice, penso che a volte sono stato anche depresso. Penso che la pressione cui siamo soggetti… siamo sempre al centro dell’attenzione. Penso che giocatori di 20 o 30 anni fa non possano capire perchè adesso ogni singola cosa fai c’è sempre una telecamera oppure c’è qualcuno che si mette a commentare oppure c’è qualcun altro che ci scrive sopra qualcosa. Trent’anni fa non era così, al giorno d’oggi penso che con i social media e con un sacco di altre piattaforme c’è molto più coinvolgimento e odio in giro. Ma è semplicemente il mondo in cui viviamo ora. E’ triste da vedere, ma è la realtà perchè penso che i social media diano a ciascuno una piattaforma per dire tutto quello che gli viene in mente“, ha affermato.

Il tedesco, poi, mentre rispondeva alla domanda di un giornalista lo ha rimproverato: “puoi almeno guardarmi quando ti do una risposta? Perchè tu mi hai fatto una domanda e tu stai lì col tuo telefono“.