Il presidente FIA contro Lewis Hamilton? “Ci sono delle regole e vanno rispettate”

Le nuove regole su abbigliamento intimo e gioielli in F1 sta facendo molto discutere. Lewis Hamilton si è rifiutato di sottostare a queste nuove regole e la sua reazione non sta piacendo al presidente della FIA, che gli ha mandato un avvertimento.

Intervistato dal Daily Mail, Mohamed Ben Sulayem ha così avvisato il pilota britannico della Mercedes: “la gente dice che ho fatto quello che Lewis e Toto volevano, rimuovendo Michael Masi dalla Race Direction. Ora ce l’avrei con loro per la questione-gioielli. Non ha molto senso. Dico solo che ci sono delle regole e tutti devono rispettarle. Vorrei che Lewis fosse un modello, un ambasciatore, per mandare il giusto messaggio a tutti i giovani piloti, in modo da evitare una tragedia. Dovremmo usarlo per questa buona causa. Amo i gioielli, assolutamente, ma in macchina non ci può essere scelta. Le regole non sono state applicate prima? Non chiedete a me il perché, chiedetelo alla precedente gestione”.