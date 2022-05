Ci vuole fede! Il maestro diventa un capo-ultras: i piccoli tifosi della Salernitana in preghiera, poi i cori da stadio in classe | VIDEO

SportFair

La Salernitana è tornata pienamente in lotta per la salvezza, l’arrivo in panchina dell’allenatore Davide Nicola ha cambiato completamente passo alla squadra. Nelle ultime quattro giornate sono stati conquistati addirittura dieci punti, frutto di tre vittorie consecutive contro Sampdoria, Udinese e Fiorentina e del pareggio contro l’Atalanta. La Salernitana si giocherà tutto nel recupero di oggi pomeriggio contro il Venezia, sfida fondamentale per i padroni di casa e che potrebbe portare il sorpasso sul Cagliari.

La squadra di Nicola è riuscita a coinvolgere tutti. Ma veramente tutti. E’ diventato virale un VIDEO direttamente da una classe scolastica, i bambini pregano per la Salernitana. “Preghiamo per la Salernitana affinché questa volta vinca senza farci soffrire”, l’introduzione del maestro. Poi la preghiera e canti da stadio, il coro è per l’attaccante Milan Djuric.