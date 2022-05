Quale sarà il post-Raiola? Mino aveva progettato tutto: Haaland, Pogba e tutti gli altri in buone mani

SportFair

Sono passati pochi giorni dalla morte di Mino Raiola, per i suoi cari e i calciatori che hanno lavorato con lui è ancora difficile riuscire ad accettare la tragica notizia, ma è tempo anche di guardare al futuro.

Tra i calciatori gestiti dal procuratore italiano c’è chi è in scadenza di contratto, come Pogba, chi cerca una nuova squadra, come Haaland, e chi è ancora in dubbio su cosa fare del suo futuro, come Ibrahimovic e Donnarumma. Nei prossimi mesi, quindi, bisognerà prendere decisioni importanti: chi prenderà il posto di Mino Raiola?

Secondo quanto appreso da AS, sembra che il procuratore italiano avesse pianificato tutto per un futuro senza di lui nella sua agenzia, proprio prima di morire. Il nuovo responsabile alle trattative sarà Rafela Pimienta: nata in Brasile ed esperta di Diritto Internazionale, è un avvocato e ha lavorato per 20 anni al fianco di Raiola, di cui era il braccio destro. Ama stare lontano dai riflettori, raramente ha rilasciato dichiarazioni pubbliche ai media e non ha profili social. Partner di tre società di Raiola, Rafaela, che parla 8 lingue e ha un ottimo rapporto con i principali clienti di Raiola, si occuperà di negoziare stipendio e commissioni per la famiglia Haaland con i club o di vendere Pogba al miglior offerente.

Rafaela, però, non sarà l’unica ‘erede’ di Raiola: a gestire l’impero del procuratore italiano ci sarà anche Vincenzo Raiola, cugino di Mino. Enzo è un avvocato e già prima della morte del procuratore lavorava con lui sul mercato italiano.

Nell’organigramma del ‘team’ di Raiola avrà spazio anche lo spagnolo Josè Fortes Rodriguez, braccio destro del procuratore italiano.