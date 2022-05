Polemiche in Argentina sulla famiglia di Wanda Nara: nel mirino lo stipendio alla mamma per badare ai nipoti

La famiglia di Wanda Nara nella ‘bufera’ in Argentina. I media del paese di origine della showgirl, moglie e agente di Mauro Icardi, hanno deciso di scagliarsi contro la sua famiglia.

Al centro delle polemiche, adesso, è lo stipendio che riceverebbe la madre di Wanda Nara per badare ai suoi nipoti. Il conduttore del programma Mananisima ha dato per certo che Nora Colosimo, madre di Wanda Nara, percepisce uno stipendio dalle figlie per prendersi cura dei suoi nipoti.

“Zaira ha già programmato un viaggio in Europa a luglio con i figli e senza il marito. Lascia i ragazzi alle cure di Nora e andrà con Wanda a Ibiza”, ha confermato la conduttrice. “Nora parte per l’Europa il 20 maggio perché sta già iniziando a prendersi cura dei figli di Wanda. Quindi si stabilirà in Europa per due mesi per prendersi cura dei figli di Wanda e poi di Zaira. Sapete quanto la pagano? Riceverà uno stipendio di 2.500 dollari per ogni mese in cui si prenderà cura di loro. Parliamo dei cinque figli di Wanda e dei due di Zaira”, si legge su Revista Caras.