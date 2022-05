Pol Espargaro e Honda si dicono addio: lo spagnolo scaricato, nuovo compagno per Marquez nel 2023

SportFair

Se la Ducati non si sta guardando attorno per decidere le line up dei suoi team per la prossima stagione, studiando solo come muovere i propri piloti all’interno delle varie squadre, la Honda è pronta a dire addio a Pol Espargaro.

Alberto Puig aveva scommesso sul pilota spagnolo, che però non è riuscito ad ottenere buoni risultati in pista in sella alla sua Honda e per questo motivo l’addio è servito.

Pol Espargaro è stato informato dal team manager già domenica scorsa, dopo il Gp di Spagna, che l’avventura con Honda non proseguirà nel 2023. Una decisione che sembra quindi spalancare le porte del team a Joan Mir, che dopo la notizia dell’addio di Suzuki rischia di restare senza un posto.