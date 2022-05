Pogba ha detto sì alla Juventus: è fatta per il ritorno del Polpo in bianconero

SportFair

E’ fatta: la Juventus ha piazzato il colpo Paul Pogba. Grandissimo innesto per il centrocampo bianconero, il francese non ha bisogno di presentazioni. La Vecchia Signora è attivissima sul fronte calciomercato, l’intenzione è riscattare l’ultima deludente stagione. La rosa è già competitiva, ma il tecnico Allegri non è riuscito a sfruttare le potenzialità del gruppo. L’allenatore livornese non potrà permettersi un altro passo falso, anche perché la dirigenza ha deciso di muoversi pesantemente sul fronte calciomercato.

A gennaio sono arrivati calciatori di un certo calibro come Vlahovic e Zakaria, la strategia è stata quella di continuare il progetto dopo l’arrivo di un talento come Chiesa. Il punto debole è stato sicuramente il centrocampo, la dirigenza ha deciso di correre ai ripari. E’ fatta per il ritorno di Pogba.

L’intesa con il francese è stata raggiunta sulla base di un triennale da 10 milioni di euro compresi i bonus, una cifra inferiore rispetto a quella presentata dal Psg. La volontà del calciatore ha fatto la differenza. Arriverà sicuramente un altro centrocampista, i grandi nomi sono quelli di Jorginho e Milinkovic-Savic. In attacco il calciatore più vicino è Di Maria, si attende una decisione di Perisic dopo il rilancio dell’Inter. La Juventus prende sempre più forma.