Pogba cambia look e manda un indizio sulla Juventus: “sapete che momento è arrivato?” | FOTO

Paul Pogba ha deciso di tornare alla Juventus. Il club bianconero è pronto a riaccogliere un suo pupillo, il francese non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista tecnico e caratteriale. L’esperienza con la maglia del Manchester United non è stata positiva, il Polpo non si è ambientato in Inghilterra e non ha sentito la fiducia di compagni e tifosi. In Italia è ancora in grado di fare al differenza, si tratta di un centrocampista completo capace di prendere per mano il reparto dei bianconeri.

L’accordo definitivo è stato raggiunto, l’ufficialità è già attesa entro i prossimi giorni: le parti sono in contatto per limare gli ultimi dettagli. Sui social Pogba ha deciso di far impazzire i tifosi bianconeri. Sul suo profilo Instagram, il francese ha mostrato il nuovo look, accompagnato da una domanda: “you know what time is it?”. L’espressione letteralmente si traduce con “sapete che ore sono?”, ma che viene utilizzata in senso metaforico. “Sapete che momento è arrivato?”, sarebbe il pensiero di Pogba. Quello del ritorno alla Juventus.