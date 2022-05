Il suo Monza vola in Serie A, ma Berlusconi… dorme in tribuna | VIDEO

SportFair

Al Pisa Stadium è festa grande per la prima storica promozione in Serie A del Monza, che ha superato i padroni di casa solo ai supplementari, aggiudicandosi la vittoria per 3-4 e staccando così il pass per la massima categoria. Nonostante un match tirato e appassionante, c’è chi sembra essersi annoiato in tribuna.

Stiamo parlando di Silvio Berlusconi: l’ex Premier, infatti, è stato immortalando mentre dormiva in tribuna, proprio quando il Pisa segnava al 90′ il gol che ha mandato le due squadre ai supplementari.