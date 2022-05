Pioli on fire, l’allenatore scatenato dopo Milan-Atalanta. E Ibra sfonda il vetro… | VIDEO

SportFair

Delirio in casa Milan, lo scudetto è ormai vicinissimo. Importante scatto in avanti della squadra di Stefano Pioli che ha conquistato tre punti importantissimi nella partita della 37esima giornata del campionato di Serie A. La sfida contro l’Atalanta si è conclusa sul risultato di 2-0, i gol sono arrivati nel secondo tempo: vantaggio siglato dal solito Leao, nel finale azione strepitosa di Theo Hernandez che ha chiuso i conti.

Nel finale grandissima festa, il più scatenato è stato l’allenatore rossonero. “Pioli is on fire”, è il solito coro dei tifosi del Milan per l’allenatore. L’ex Fiorentina canta e balla, è ormai un idolo dei supporter rossoneri. Anche un retroscena su Ibra: lo svedese, prima della partita e durante l’avvicinamento allo stadio, ha sfondato il vetro del pullman per caricare ancora di più i tifosi.