“Pioli is on fire”, anche in Cina si festeggia lo Scudetto del Milan

Domenica il Milan, aggiudicandosi la vittoria contro il Sassuolo, ha conquistato lo Scudetto 2022, mandando tutti i fan rossoneri in delirio. La festa è inziata domenica allo stadio ed è proseguita poi per le strade di Milano, fino ad arrivare in… Cina. Proprio così! Sembra che nella città di Ningbo, nella provincia di Zhejiang, su un grattacielo sia comparsa la scritta “Pioli is on fire”, tutto rigorosamente in rossonero.