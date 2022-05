Piero Ricciuti nell’eSport Team Ducati per il campionato MotoGP eSport 2022

SportFair

Ducati è lieta di annunciare che sarà Piero Ricciuti a difendere i colori del Ducati Lenovo™ eSport Team nel Campionato MotoGP eSport 2022. Nato ad Ancona il 25/11/2003, Piero è uno dei giovani più promettenti nel mondo delle competizioni virtuali che si disputano con il videogioco ufficiale di MotoGP, dove è conosciuto con il nickname “PieroRicciuti55”.

Nel 2019, a soli 16 anni, Piero è riuscito a qualificarsi per il Campionato, ma è stato poi costretto a rinunciare per la mancanza dei requisiti d’età. Il pilota marchigiano ha poi partecipato nuovamente alle selezioni “Pro Draft” nel 2020 classificandosi terzo. Lo stesso anno ha preso parte all’ultimo round del Mondiale, mentre il 2021 ha visto la sua partecipazione a tutto il Campionato, che ha chiuso al secondo posto finale. Quest’anno Piero punta a centrare il titolo iridato ai comandi della Desmosedici GP virtuale per riportare a Bologna il titolo già vinto da Ducati nel 2018 e 2019.

Il Campionato MotoGP eSport 2022 si svolgerà su cinque round di due gare ciascuno, due dei quali saranno disputati in presenza. Il primo appuntamento si terrà all’Autodromo Internazionale del Mugello, mentre le ultime due prove si terranno durante il GP della Comunità Valenciana a Cheste, nelle postazioni dotate di computer Lenovo Legion™.

Paolo Ciabatti (Direttore Sportivo di Ducati Corse)

“Siamo contenti di dare il benvenuto a Piero nel Ducati Lenovo eSport Team. Piero ha già dimostrato la sua bravura nel Pro Draft Europe 2022, in cui ha dominato tutti e quattro gli appuntamenti, e quindi ci aspettiamo grandi cose da lui. Un grande “in bocca al lupo” e ci vediamo al Mugello per le prime due gare!”

Piero Ricciuti aka “PieroRicciuti55” (#55 Ducati Lenovo eSport Team)

“Sono davvero felice ed onorato di entrare a far parte del Ducati Lenovo™ eSport Team per la stagione 2022. Vestire il colore rosso Ducati per me è un sogno e non vedo l’ora che inizi il Campionato! Questo sarà un anno molto importante per me: sono sicuro che grazie al supporto di Lenovo™ potremo raggiungere grandi traguardi! Manca poco alla prima gara! Full gas!”.

Calendario MotoGP eSport Global Series 2022

ROUND 1

27 Maggio (Autodromo Internazionale del Mugello)

Gara 1: Sachsenring / Gara 2: Autodromo Internazionale del Mugello

ROUND 2

01 Luglio (Online)

Gara 1: Le Mans / Gara 2: TT Circuit Assen

ROUND 3

26 Agosto (Online)

Gara 1: Circuito de Jerez – Angel Nieto / Gara 2: Red Bull Ring – Spielberg

ROUND 4

23 Settembre (Online)

Gara 1: Chang International Circuit / Gara 2: Twin Ring Motegi

ROUND 5

4 Novembre (Circuit Ricardo Tormo)

Gara 1: Termas de Rio Hondo / Gara 2: Mandalika Circuit