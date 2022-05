Perez e Verstappen tagliano la linea gialla, respinto il reclamo della Ferrari: le motivazioni della FIA

red bull linea gialla monacoBinotto lo aveva dichiarato a fine gara: “la gara non è finita per noi”, aveva affermato il team principal della Ferrari ai microfoni Sky, aggiungendo di volere “spiegazioni dalla FIA” per quanto riguarda il taglio della linea gialla da parte di Verstappen e Perez al rientro in pista dopo il pit-stop.

La Ferrari ha infatti presentato reclamo, ma la FIA lo ha bocciato. Perez resta quindi il vincitore del GP di Monaco, mentre a Verstappen è stato confermato il suo terzo posto.

La FIA ha così motivato la sua decisione: “tutte le parti convocate hanno convenuto che la monoposto numero 1 aveva parte degli pneumatici anteriore e posteriori lato sinistro sul un lato della linea gialla. Tutte le parti convocate hanno convenuto che la maggior parte delle gomme anteriore e posteriore sinistra sono rimaste sulla linea gialla“.

Inoltre, il regolamento recita che all’uscita dai box “non si debba oltrepassare” la linea e, dunque, “in questo caso, la monoposto non ha ‘attraversato’ la linea, per farlo avrebbe dovuto avere una ruota intera a sinistra della linea gialla”, continua la nota della FIA.