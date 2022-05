Giro d’Italia 2022, oggi la prima tappa: percorso, altimetria e favoriti della Budapest-Visegràd

SportFair

L’attesa è terminata! Dopo la presentazione dei team di qualche giorno fa, adesso si fa sul serio: inizia oggi il Giro d’Italia 2022. Un’edizione spettacolare, con tantissimi corridori da tenere sotto controllo, che potrebbero regalare emozioni uniche.

Si parte oggi con la prima tappa della Corsa Rosa: i ciclisti pedaleranno per 195km da Budapest a Visegràd.

Si tratta di una tappa interamente pianeggiante attraverso la pianura ungherese con gli ultimi 5 km in salita. La partenza è nell’abitato di Budapest lungo strade ampie, rettilinee e ben pavimentate. Dal km 9 al 14 si percorre un tratto dell’autostrada M6. Si passa da pochi centri abitati per i quali vale la consueta segnalazione degli ostacoli urbani (rotatorie, dossi, spartitraffico, paletti…). Il tracciato presenta poche ondulazioni e poche svolte. Dopo Esztergom si costeggia il Danubio fino a Visegrád dove inizia la salita conclusiva. Gli ultimi 5 km saranno tutti in salita. Lasciato il Danubio si percorre un vallone fino ai 3.8 km dall’arrivo dove si svolta per salire al Castello con pendenze attorno al 5%. Da segnalare alcuni tornanti e un breve tratto vicino all’8%. Rettilineo di arrivo in asfalto.

I favoriti

Sono diversi gli uomini che ambiscono alla prima maglia rosa di questa edizione: occhi puntati su van der Poel, ma anche su Caleb Ewan e gli italiani Diego Ulissi e Alessandro Covi.