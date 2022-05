SportFair

Era una delle sfide più attese della giornata, ma Murray-Djokovic, al torneo Mutua Madrid Open, non si giocherà. Il tennista scozzese ha infatti deciso di ritirarsi dal Masters 1000 spagnolo, regalando così al numero 1 al mondo l’accesso ai quarti di finale.

E’ stato un problema di salute a costringere Murray ad alzare bandiera bianca. Djokovic stacca il pass, dunque, per il turno successivo, senza scendere in campo, in attesa di sapere chi tra Hurkacz e Lajovic sarà il suo prossimo avversario.