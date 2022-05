Dalla privacy sui social alla scelta del nome di Giulietta, Francesca Sofia Novello si racconta sui social: “ho dovuto fare un cesareo per delle complicazioni”

SportFair

Sono passati circa 3 mesi ormai dalla nascita della piccola Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Proprio nel primo weekend di gara della stagione 2022 di MotoGp, il Dottore, che si è ritirato al termine dello scorso Mondiale, è diventato papà. Una gioia immensa per i neo genitori, che pur tutelando la piccola sui social, cercano di condividere la loro quotidianità.

Ieri sera Francesca Sofia Novello ha dedicato del tempo ai fan e alle loro domande dalle quali sono emersi tanti dettagli curiosi ancora non conosciuti. Dal parto all’allattamento, fino alla scelta del nome Giulietta: “l’esperienza più magica, forte, commovente e dolorosa della vita. E’ un’esperienza magica, nonostante non sia andata nel mio caso come desideravo, dopo 20 ore di travaglio ho dovuto fare un parto cesareo per delle complicazioni. Ho fatto praticamente due parti in uno. Sono arrivata tranquilla e preparata, la svolta specialmente nel mio caso che ho avuto un travaglio di 20 ore e poi ho dovuto fare il cesareo. Concentrazione, respirazione e calma sono fondamentali. Il recupero post operatorio dopo il cesareo è fastidioso, il taglio fa male, tira, ci sono i punti, ma è veloce e sto benissimo“, ha raccontato sul parto.

Non è mancato un commento sull’allattamento, argomento già trattato in precedenza dalla modella italiana: “non ho avuto latte mai, ho provato e riprovato ma niente e quindi biberon e latte artificiale da subito“, ha spiegato.

Sulla scelta del nome Francesca Sofia Novello ha aggiunto: “cercavamo un nome italiano, romantico e non comune… Ci è venuto in mente grazia el figlio di amici che si chiama Romeo! Ridendo e scherzando ci è piaciuto davvero ed è rimasto sempre Giulietta”, ammettendo poi che “assomiglia al papà“.

Sulla decisione di non mostrarla ancora sui social ha poi spiegato: “ci sono diversi pareri, c’è chi è favorevole e chi è contrario, c’è chi mostra i bambini senza problemi e non li critico, è giusto anche così, fanno parte della nostra vita, è giusto che ci siano. DAll’altra parte, però, instagram e i social danno voce a gente che non dovrebbe averne mai. Persoe cattive ed invidiose e non ho voglia di leggere commenti e pareri non richiesti, cattiverie gratuite. Ne vedo tanto e penso sia una forma di tutela nei confronti di Giulietta per ora“.

Infine Francesca Sofia Novello ha spiegato che non sarà al Mugello questo weekend e, dunque, nemmeno domani, quando sarà ritirato ufficialmente il 46 di Valentino Rossi: “non sarò al Mugello, avrei dovuto lasciare Giulietta due notte e 3 giorni e poi sabato ho un evento di lavoro, quindi il prossimo anno“.