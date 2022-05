Juve-Inter e la ‘pedata’ ad Allegri: il VIDEO scagiona Mario Cecchi, la ‘simulazione’ del tecnico bianconero

SportFair

La finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter ha regalato grandi emozioni ma anche momenti di tensione. Il trofeo è stato alzato dai nerazzurri grazie al successo con il risultato di 2-4 dopo i tempi supplementari. L’iniziale vantaggio di Barella è stato ribaltato dai gol di Alex Sandro (con deviazione di Morata) e Vlahovic. All’80’ il discusso calcio di rigore trasformato da Calhanoglu ai tempi supplementari la doppietta di Perisic.

La partita ha fatto infuriare Massimiliano Allegri, il tecnico della Juventus è sembrato molto nervoso e ha litigato per ben due volte con la panchina dell’Inter. Poi è stato espulso. Allegri è stato squalificato per un turno e multato di 10mila euro per “aver lasciato la propria area tecnica e, recatosi nei pressi della panchina avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria. Per avere, inoltre, al termine della gara, proferito espressioni di polemico disappunto e critiche irrispettose nei confronti del Direttore di gara”.

Nel post-partita Allegri ha denunciato una “pedata” da parte di un componente della panchina dell’Inter. Si tratta di Mario Cecchi, membro dello staff di Inzaghi che, rientrando in panchina dopo il gol, ha incrociato Allegri. Un VIDEO che è diventato virale sui social chiarisce la dinamica. Allegri e Cecchi si toccano leggermente, ma la pedata non sembra esserci. Allegri è stato urtato lievemente. Cecchi torna indietro per scusarsi, Allegri lo manda platealmente a quel paese.