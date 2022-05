Riecco Bagnaia! Pecco è tornato: splendida vittoria in Spagna

SportFair

L’andamento del weekend aveva fatto intuire che Pecco Bagnaia avesse ritrovato il feeling con la sua moto per poter lottare per le posizioni migliori e per la vittoria. Già ieri pomeriggio, con le qualifiche, nelle quali il ducatista ha ottenuto la Pole, sono arrivate le prime conferme, ma è stato oggi che il torinese ha dimostrato di essere tornato.

Pecco is back! Il ducatista ha ritrovato la vittoria oggi al GP di Spagna, sul circuito di Jerez de la Frontera, dopo un inizio di stagione davvero complicato.

Partito dalla pole position, Bagnaia ha dominato la gara, disputata sempre in testa, gestendola nel migliore dei modi, nonostante la pressione messa da Fabio Quartararo, sempre alle sue spalle, ma mai veramente minaccioso. Una vittoria speciale, che fa ritrovare il sorriso a Bagnaia e alla Ducati.

L’inno di Mameli torna a risuonare: in Spagna vince Pecco Bagnaia, seguito da Quartararo e Aleix Espargaro, che riporta sul podio l’Aprilia. Marc Marquez limita i danni, con un buon quarto posto, seguito da Miller e Mir. Ottavo Bastianini.

Le parole dei top-3

Bagnaia: “è una giornata bellissima. Abbiamo faticato tanto dall’inizio della stagione ma non abbiamo mai smesso di lavorare. Ho avuto la fortuna di correre a Portimao nonostante il dolore ed ero in lotta per riprovare le sensazioni dell’anno scorso e ce l’ho fatta in questo weekend. Oggi ce l’abbiamo fatta, abbiamo fatto un lavoro incredibile. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato questa settimana col mio problema alla spalla e voglio godermi questa giornata e voglio dare un enorme abbraccio alla mia famiglia e alla mia ragazza, sono davvero felice”.

Quartararo: “è stata una gara molto difficile, Pecco ha fatto una partenza fantastica ed una gara fantastica. Le ho provate tutte ma lui era davvero molto veloce, il ritmo che siamo riusciti ad avere oggi era davvvero folle e la gomma anteriore era calda, la pressione era altissima, non potevo frenare profondo, congratulazioni a lui, non è stata una battaglia, ma è stata una gara intensa e ci siamo divertiti tanto”.

Espargaro A.: “mi sento bene, sono contento, a livello mentale è stato difficile, ero molto più veloce di Marquez e Miller ma non riuscivo a superarli. Oggi dovevo solo aspettare un loro errore, ho visto che Jack ha frenato in anticipo, Marc ha perso l’anteriore e ne ho approfittato, la mia gara è cambiata in una curva. Congratulazioni a Pecco e Ducati, ma siamo lì, quindi sto sognando“.