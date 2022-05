Partenza lanciata a Monte-Carlo: il GP di Monaco è finalmente iniziato | VIDEO

SportFair

Dopo oltre un’ora di attesa e rinvii a causa dell’arrivo di un’incessante e antipatica pioggia, il Gp di Monaco è ufficialmente iniziato. I piloti, dopo un giro alle spalle della Safety Car, hanno iniziato la loro corsa. Partenza lanciata dunque a Monte-Carlo, dove i campioni delle quattro ruote non si sono schierati in griglia per il via della gara.

Leclerc, partito alle spalle della Safety Car, ha gestito la situazione nei primi giri, prendendo confidenza con la pista, ancora bagnata, prima di dare ufficialmente il via al Gp e spingere sull’acceleratore. Dopo 6 giri dal via Leclerc, nonostante qualche errorino, mantiene ancora il primo posto, seguito da Sainz e dalle Red Bull di Perez e Verstappen.