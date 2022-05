Gli infortuni perseguitano Sinner, ennesimo ritiro: “se ci sarà bisogno di fermarmi 2 o 3 tornei lo farò”

SportFair

La stagione di Jannik Sinner si complica sempre più! Sembra non esserci pace per gli italiani del tennis: il campioncino altoatesino è stato costretto all’ennesimo ritiro oggi al Roland Garros, dove stava giocando gli ottavi di finale contro Rublev.

Sinner è stato fermato da un problema al ginocchio: “sapevo di non essere al top. Questo dolore, questo problema al ginocchio è arrivato inaspettato e speravo che si risolvesse velocemente. Ora dovrò fare dei test fisici per vedere come sta il ginocchio. Peccato perché ho giocato un buon primo set. Secondo me sto giocando bene, ho cambiato il movimento sulla seconda di servizio, ma purtroppo questa stagione non sta andando come desideravo”, ha affermato in conferenza stampa.

“Il dolore era nella stessa zona ma in un punto diverso. Mi avevano detto che non era un problema serio e che non correvo rischi particolari. Così ho deciso di provare a spingere. Però a un certo punto quando saltavo per servire sentivo un nuovo tipo di dolore, forte. Quest’anno non sono ancora riuscito a vincere un torneo, neppure a fare la finale. Il livello del mio tennis c’è, la testa pure, mi manca di risolvere questi problemi fisici. Ho perso sempre contro giocatori che hanno una classifica migliore della mia, ma perdere agli ottavi o nei quarti non serve a niente. Potevo andare lontano in questo torneo, è un peccato. Ora devo lavorare sul fisico. Non è certo per questo infortunio che mi fermo. Se ci sarà bisogno di fermarsi per 2, 3 tornei, lo farò. Non voglio giocare col dolore”, ha concluso.