Leclerc tradito dalla sua monoposto, le prime parole dopo il ritiro: “fa male, ma guardiamo avanti”

Gp di Spagna amaro per la Ferrari e Charles Leclerc. Il monegasco è stato costretto al ritiro per problemi alla power unit dopo 28 giri al comando.

Un ko che fa male, come ammesso anche da Leclerc stesso al termine della sua gara: “il team ha fatto un lavoro straordinario quest’anno in termini di affidabilità fino ad adesso, questo fa male sicuramente, succede n una gara quando siamo primi, gestendo tutto bene, quindi fa male, il campionato è lungo, in momento così non possiamo fare altro che guardare il positivo di questo weekend, la perfomarnce in qualifica, la performance in gara e soprattutto il feeling in gara, che er amolto molto buono, dunque sono confidente per le prossime gare, fa male ma guardiamo avanti“, sono queste le parole di un Charles affranto ma fiducioso per il resto della stagione ai microfoni Sky.