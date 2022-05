La F1 torna subito in pista: domenica il Gp di Monaco! Gli orari e dove vederlo in tv

SportFair

La Formula 1 non si ferma! Dopo il weekend di gara spagnolo, con Verstappen che si è aggiudicato la gara del Montmelò, approfittando di un problema sulla monoposto di Leclerc, prendendosi anche la vetta della classifica mondiale, i piloti tornano subito in pista e lo fanno a Monte-Carlo, dove domenica si corre il Gp di Monaco.

Gara casalinga per Leclerc, che però nelle strade di casa sua non è mai riuscito a far bene, nemmeno con la vettura di Niki Lauda, durante il Grand Prix Historique, una manifestazione di esibizione. Il monegasco cercherà il riscatto dopo il problema avuto ieri che gli è costato davvero caro.

Il weekend di gara di Monaco sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky, qualifiche e gara saranno trasmessi in chiaro su tv rispettivamente sabato alle 18.30 e domenica alle 18.00.

Gli orari del Gp di Monaco

Venerdì 27 maggio

14.00 FP1

17.00 FP2

Sabato 28 maggio

13.00 FP3

16.00 Qualifiche

Domenica 29 maggio

Gara: ore 15:00